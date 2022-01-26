建造業青黃不接恐拖延基建　當局稱正進行人力評估

香港建造業近年人手短缺，勢將拖延基建建造時間。有議員今日（26日）在立法會大會上提出質詢，關注建築業未來勞動人手情況，要交政府交出人力估算安排。發展局指正進行預算報告，預料今年第3季前或有結果，亦正推展組裝合成建築法加快生產力。

議員盧偉國表示，得悉來年中學文憑試報考人數再創歷屆新低，僅5萬人報考，因此香港在人力資源方面有隱憂，亦會影響不同行業，他希望發展局提供未來建造業人力估算的具體數字。

發展局局長黃偉綸回應指本港建造業人力需求估算報告，預計在今年第3季前有結果，當中包括前線工友及專業人員的數字，亦會涵蓋未來5年至10年，會適時向外界公布。另外，他指行政長官近日召開跨部門會議，檢視香港人力資源，當中發現本港不論在人才和勞動力都面對挑戰，向政策局正探討具體措施。

另一議員郭偉強同樣關注人力資源問題，指啟德體育園被指欠缺某類技術人員，當局是否估算出現問題，以及如何避免在北部都會區重蹈覆轍。

黃偉綸補充指人力需求估算並非百分百準確，培訓亦需要時間，加上建造業亦會將就業機會預先留給香港人，僱主亦要有4星期的招聘廣告。因此在宏觀而言，當局指會繼續研究培訓本地工人及專業人士，同時令他們繼續留下發展，而當局亦進一步提高生產力，包括組裝合成建築法等。

另外，議員劉業強稱預見北部都會區人口增加，對鐵路需求亦提高，指現時建議的5個鐵路項目，發展局會否考慮鄉議局的建議，興建一條貫穿新界東南北的高速公路，以疏導新界東的交通流量。

黃指交通基建是由運輸及房屋局負責帶領，但他都會嘗試回應，指跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究已經展開，探討鐵路及主要幹道基建的布局，讓大型運輸基建的規劃能配合香港長遠發展。