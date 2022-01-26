政府無意進行區議會補選　互委會角色式微計劃須終止

因宣誓問題，去年掀起大型區議員離職潮後，多區區議會陷入停擺狀態無法運作。民政事務局今日(26日)書面回覆質詢，指政府正積極籌備今年3月舉行的行政長官選舉，加上現屆政府任期至6月，現階段無計劃亦無能力為區議會懸空議席進行補選。就終止互助委員會計劃考慮方面，局方指互委會數目持續下降，近15年間已減少近一半至約1,600個，加上近年平均每年少於30個新互委會成立，故決定分階段終止互委會計劃。

社會福利界議員狄志遠在書面質詢中，亦問及現時區議會大量議席懸空，政府進行地區諮詢工作的流程與以往的有何不同，以及如何確保透過諮詢所得意見反映實際民意。另外，終止互助委員會計劃所考慮的因素為何。

局方回應指，隨社會過去數十年鄰里關係和大廈管理模式已有不少改變，包括透過聘用的物業管理公司負責大廈管理或成立其他居民組織。加上資訊科技發達，令政府有更多渠道直接與居民溝通。社會有意見認為互委會在有關範疇所擔當的角色日漸式微。民政事務局經審視後，決定分階段終止互委會計劃。

另外，局方指政府會透過不同地區組織，包括分區委員會、地區撲滅罪行委員會和地區防火委員會等，加強與地區的聯繫。就未有聘請物業管理公司或還未有成立任何居民組織的私人大廈而言，各區民政事務處的地區大廈管理聯絡小組亦會協助相關業主成立業主立案法團等居民組織。

在地方諮詢工作方面，局方強調，區議會只是其中一個徵詢地區意見的渠道，為確保地區意見得到有效的反映，各政策局及部門亦會按需要諮詢不同的地區組織,例如分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會等，以期望地區需要得到適切的回應。