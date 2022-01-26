龔如心3弟妹拒遷出華懋宿舍　案件排期3.9再訊

已故華懋集團主席龔如心的弟妹龔仁心、龔因心、龔中心於2019年8月被集團終止僱傭合約後，拒絕遷出華懋為高層職員提供的薄扶林專用宿舍。華懋因此入稟高院要求法庭頒令收樓，案件今早(26日)於萬可宜聆案官席前作提訊。沒有律師代表的一眾被告均有到庭，與訟各方表明現時暫無任何申請，案件將準備審訊。聆案官最終排期於3月9日作下次案件管理提訊，預計需時半小時。

原告華懋代理有限公司，分3宗訴訟控告龔如心的家人，當中包括龔仁心及妻子劉元春、龔因心及龔中心，原告要求法庭下令被告交還3個位於摩星嶺道華亭閣的涉案單位。4名 被告今早均有到庭，年紀最大的龔中心表示4人已年屆75至80歲，而香港的疫情越趨嚴重，她們「基本上留喺屋企唔出來」，故希望可在疫情平靜後才須到庭出席餘下的法庭程序。聆案官解釋指，一般不涉重大爭議性的申請可以書面形式處理，但因4人沒有律師代表怕她們不明白法庭程序，故才要求她們到庭聽取法庭詳盡解釋。

聆案官續指，如下次提訊時疫情持續，各方就排期審訊方面無重大爭議，亦可寫信向法庭申請以書面處理。不過聆案官強調法庭不會因疫情而把審訊延期；龔氏姐弟等於散庭後表示現時仍居於涉案單位，其中龔仁心稱：「等法庭判啦，我哋信香港嘅司法制度，佢趕我出街咪最多喺天橋住，我唔覺得香港咁無人情味！」他又強調他們在華懋工作時並沒有任何個人得益。

案件編號：HCA 2022, 2024-25/2019