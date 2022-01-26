議員促運用科技縮短建屋時間　開放數據平台供市民查閱　

本港房屋供求嚴重失衡，市民愈住愈貴，愈住愈細，多名議員要求政府在規劃新發展區和推展舊區重建項目時運用智慧科技，以縮短規劃、覓地和建屋的所需時間，並建議推出數據平台，讓市民能夠清楚獲得公屋輪候甚至公屋建造時間表等。

提出質詢的議員葛珮帆指政府與市民的溝通相當重要，必須要讓市民看得到成果，政府過去推出互動地圖儀錶板，公布疫情有關資訊，深受市民歡迎，建議政府考慮推出房屋及土地互動地圖儀錶板，提供規劃新發展區的資訊，同時讓市民監測土地開發及樓宇建築的進度，加快與市民溝通和互動。

另一議員林筱魯同樣認為本港在整合數據平台方面推進速度極度緩慢，詢問政府整合各部門逐步開放數據的時間表，推動地區大發展。

發展局局長黃偉綸回應稱，大方向是這樣做，但具體來說甚麼數據有用需要小心考慮，舉例專業性高的數據未必適合，但認同需要放更多數據，未來會進一步研究。另至今年年底將會有500個數據站，而各部門亦會推進數據標準化，讓各部門數據能夠通用。

另外，議員黃元山指市民特別關注公屋輪候時間及落成時間表，詢問政府會否開放空間數據，讓市民清楚了解建造的過程及進度。黃偉綸指有關數據運房局有表列，但明白難以處理訊息，相信地圖形式將數據可視化會較易理解，未來會與相關政策局研究。