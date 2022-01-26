美食車計劃6月打柴　政府指去年近7成營運場地零收入

推行近5年的美食車先導計劃項目正式被港府「壽終正寢」，港府解釋因業務表現未如預期，決定在今年6月結束。然而，商務及經濟發展局局長邱騰華今(26日)回覆議員書面質詢時指，去年在12個營運場地中，有8個零收入，當中很大收入來源來自2020年新增的西九文化區場地，總收入有260萬港元，佔整體65%，而在去年10月截至今年1月初，12部美食車總收入回升至177萬港元，是自2019年8月後的高位，但仍較2017年時逾800多萬港元收入低，是當時的2成。

邱表示，所有美食車總收入在2020年跌至低位，在3月至7月疫情較嚴重期間，只有17萬港元收入，惟去年3月起回升，每季亦有逾100萬收入，在去年10月截至今年1月初，總收入更回升至177萬港元。當中很大收入來源來自由2020年新增場地西九文化區，現時設有6個停泊位，2021年總收入有260萬港元，佔整體396萬的65%，其次為指定場地香港迪士尼樂園。8個在去年零收入場地為尖沙咀梳士巴利花園、金紫荊廣場、黃大仙廣場等。

美食車先導計劃礙於經營環境選址不妥等原因，有3部美食車先後在12月、2020年2月及2021年2月退出，雖然署方曾引入8個新場地，但當中亞洲國際博覽館、大埔海濱公園、港珠澳大橋香港口岸，相繼因工程發展等而退出，科學園亦因資源考慮而最後未有參與。