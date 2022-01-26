疫下學童散光比率升5成　理大創減慢近視加深鏡片

疫情下學生由面授轉為以電子產品上網課。

新冠疫情肆虐，學童上網課及使用電子產品時間增加，香港理工大學兩支研究團隊發現，疫下學童散光的比率升近5成，曾參與上2年追蹤研究的學童中，散光者在2年間更增一倍。理大設計的「多區正向光學離焦（DIMS）」兒童眼鏡片，可在一般情況下減慢60%近視加深速度，有關研究分別在本月中刊登於國際學術期刊 Clinical and Experimental Optometry及JAMA Network Open。

理大眼科視光學院研究團隊對本港同一間小學的8至10歲學童，比較在2018年10月的112人及2020年6月的173人的視覺篩查結果，發現有散光問題的學生比率由35.4%增至56.6%，增幅足足達5成。團隊亦分析38名曾參與上2年追蹤研究的學童結果，反映他們於2018年共有34.2%患散光，2年後患散光者升近一倍，多達73.7%。

理大眼科視光學院助理教授（研究）梁子榮表示，學童問卷調查顯示，他們在暫停面授課堂期間，課餘日均多花30至60分鐘使用手機或平板電腦等電子產品。他亦引用文獻指，閱讀環境會間接或直接造成散光，長時間閱讀或使用手提電子產品，有機會令散光更為嚴重。而疫情前香港、台灣和美國不同研究均指，散光通常在兒童期減少。

就本港學童於疫下停課、加深近視的風險，眼科視光學院另一團隊分析，使用理大研發的 「多區正向光學離焦（DIMS）」兒童眼鏡片，結果顯示一般情況下可減慢近視加深速度達6成；而在目前環境風險較高的情況下，學童使用光學離焦鏡片，比使用傳統單光鏡片減慢近視達46%。當中對比受停課影響較長時間者的近視情況，光學離焦鏡片組別減慢近視加深的效能逾5成多。

團隊分析171名7至13歲香港學童，於2019及2020年停課後的視力狀況，當中115人為「香港理工大學－香港創新基金兒童護眼計劃」受惠者，於研究期間戴「光學離焦控制近視鏡片」；另56名學童則戴單光眼鏡作對照。

參與研究的理大眼科視光學院副教授陳浩龍指出，結果顯示受停課影響較多的學童，光學離焦鏡片組別的近視度數平均加深35度；對照組則平均加深73度。是次結果可供前線眼睛護理人員參考，助受影響學童提供合適近視管理方案。