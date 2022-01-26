議員促遷葵青貨櫃碼頭建屋　陳帆：短期內難實現

香港房屋土地供不應求，有議員今日(26日)在立法會會議上指出，葵青貨櫃碼頭貨櫃吞吐量不斷下跌，促政府將碼頭部分作業搬遷至其他地方，騰出土地作發展用途。運輸及房屋局局長陳帆則指覓地重建碼頭需要全盤考慮，難以短期內實現。多位議員對局方回應感失望，質疑葵青貨櫃碼頭難以繼續發展，並要求政府考慮其他可行的碼頭搬遷項目。

議員葉劉淑儀直言對陳帆的回應不滿意，稱其欠缺長遠規劃，又引述前拓展署署長的意見，指貨櫃碼頭可以分期改建，並收納地勤面積作發展用途，反問「點解諗都唔諗呢？」陳帆回應指新舊碼頭需要無縫銜接，重建不能影響碼頭運作，而葵青貨櫃碼頭平日使用率達7成，高峰期更達致8至9成，重建對本港物流中心地位有影響。

議員麥美娟則質疑「依家葵青碼頭真係發展到海運咩？」又稱後勤用地已經變成高增值物流用地，難以繼續發展。她又批評局方稱葵青貨櫃碼頭交通四通八達，指附近只有2條專線小巴，建議興建天橋讓工人上下班都未能實現。發展局副局長廖振新則重申，改建需要通盤考慮，認為葵青貨櫃碼頭撥地建屋，不會比「明日大嶼」計劃及北部都會區的興建房屋計劃更快。

另外，議員李梓敬提出發展局曾指出要在長洲南設立碼頭替補方案，質疑可否將100公頃的葵青碼頭後勤用地用於建屋用途。廖振新稱「明日大嶼」計劃的研究項目，將會同時收集長洲南數據，望議員切勿擔心。