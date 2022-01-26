安心出行發強制檢測通知遲兩日　議員直斥「人手做緊咩」

「安心出行」已被嘲為「不安出行」，多名議員更批評通知強檢滯後，指發現有確診後，但創新及科技局局長薛永恒指衞生防護中心職員需要時間在確診後調查和追蹤，希望市民理解。有議員不滿回覆，有議員直斥「人手做緊咩，莫名其妙」，另有議員直指病毒感染不會等政府人手追蹤密切接觸者，要求政府改良安心出行，簡化通知訊息，並考慮增加安心出行的追蹤功能。

議員黎棟國批評安心出行在個案確診後兩日，才向市民發放強制檢測通知，而市民亦需要閱讀約4300字的新聞公告和搜尋列表才知道字及的強檢資料，要求政府將強檢日期列入通知，方便市民。他又建議政府在強制檢測公告通知中列明須進行檢測的日期和次數，以及在安心出行中提供各社區檢測中心和流動採樣站的實時人流資訊，以方便市民選擇人流較少的地點接受檢測。

議員田北辰指有朋友去張敬軒演唱會，政府公開呼籲市民檢測，安心出行竟在整整一日後，即1月9日才收到訊息指需要檢測。他質疑為何一日後市民才收到通知，「人手做緊咩，莫名其妙」，甚至有市民2日後才收到通知。

田指訊息應即時發放，一日後才收到是不可接受，例子顯示政府存在很多結構性問題，部分市民不看新聞僅由手機接受訊息，政府應即時發放，否則難以成為智慧城市。

薛永恒解釋，一般而言安心出行每小時向市民發放感染通知，提醒市民盡快進行檢測，個別用戶接收通知的時間會受網絡及使用手機時間影響，故促市民定時將應用程式連線上網。

對於議員批評訊息發放時間滯後，他指衞生防護中心職員需要時間在確診後調查和追蹤，希望市民理解，承諾未來會精簡資訊和程序。他又稱政府網站亦不停更新檢測站的人流和資料，市民可以在網上預約，而工作人員亦會在現場提醒市民可以去較少人的檢測站。

科技創新界議員邱達根批評政府現時只靠人手追蹤感染個案的行蹤，指病毒不會等待政府增加人手，促政府考慮增加安心出行的追蹤功能，並改為實名制。薛永恒強調安心出行原意為市民記錄出行，而非作追蹤之用。薛指政府會因時制宜，善用科技和疫苗記錄，更好地防疫抗疫。

另外，議員顏汶羽提出，若有商場出現確診個案，惟市民沒有掃描到商場的安心出行二維碼，則不會收到強檢通知，而現時仍有不少場所如交通工具及商場亦沒有規定使用安心出行，關注政府會否收緊有關規定。薛永恒呼籲市民到所有地方都使用安心出行，即使部分場所並非法例要求使用，才能令安心出行有效盡早向公眾發放通知，保護自己和家人，薛又指政府當然歡迎各處所申請安心出行二維碼。