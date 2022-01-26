2跨性別人士改證件性別遭拒　上訊庭維持原判兼下令支付訟費

上訴庭頒指，原審法官在裁決時亦已平衡她們及公眾的利益。

2名未完成由女變男變性手術的跨性別人士，向入境事務處申請更改身份證上的性別被拒，遂提出司法覆核，惟在2019年被高院原訟庭裁定敗訴。2人不服裁決上訴，高院上訴庭今早(26日)頒判詞，指政策沒有貶低跨性別人士，原審法官在裁決時亦已平衡她們及公眾的利益，故駁回上訴，維持原判，並下令上訴人支付訟費。

2名上訴人中，其中一人以代號Q保密身份，他與另一上訴人謝浩霖所持有的英國公民護照或英國國民（海外）護照，已將登記性別改為男性，但入境處拒絕更改他們香港身份證上的性別。原審法官指，完成變性手術是判斷性別的唯一客觀可行界線，否則或會衍生男性懷孕等複雜問題。

上訴庭在判詞中指，性別判斷議題上不容許任何灰色地帶，必須有清晰、確切而客觀的方法來界定，而不可逆轉的變性手術屬最為有效及可行的界線。對於上訴人提議，可以由專業醫護人員個別審視每宗個案，來決定一個人是否完成變性，上訴庭指，每個醫護或會採納不同準則，造成混淆，若出現身份證上的性別與持有人的性徵有別的情況，將為公眾帶來影響。

另外，上訴人提出，女轉男手術較男轉女手術複雜困難，認為政策歧視女轉男人士。上訴庭反駁道，女轉男的人可以選擇接受陰核釋出術，即透過手術塑成沒有實際生理功能的陰莖，來滿足政策下變性的要求，並指這項手術成功率高，沒證據顯示較男轉女所接受的陰道成形術更高風險，認為原審拒絕接納上訴方的這項論點是正確的。

案件編號：CACV 183-184/2019