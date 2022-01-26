物管經理在法院大樓及幼稚園貼海報煽動憎恨　今認5罪待下午求情

物業管理經理涉嫌在首宗違反《港區國安法》案件裁決前後，於上水及高等法院大樓張貼煽動性海報，以及管有數碼及實體形式的宣傳材料，共被控8項展示煽動刊物及管有煽動刊物罪。被告今早(26日)在西九龍裁判法院承認其中5項控罪，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉將案押後至下午聽取求情。

41歲被告蔣頌生，報稱物業管理經理。他今天承認4項展示煽動刊物罪，及1項管有煽動刊物罪。案情指他於2021年6月11日、6月23日、7月28日及7月29日，分別3次在上水天平邨某幼稚園及1次在高等法院大樓展示煽動刊物，每次涉及1張海報；並於2021年8月6日，在北區公園外管有48張數碼檔案形式的海報，意圖引起對香港特區政府或香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民的不滿或離叛，煽惑他人使用暴力，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指，被告在「612」反修例事件2周年前夕，在寓所附近的幼稚園張貼海報，內容提及「612手足仍在、不見不散、你們還在嗎」。在唐英傑案審訊首日(2021年6月23日)，被告在同一幼稚園外張貼用簡體字寫着「時代革命無罪、光復造反有理」、並配有毛澤東頭像的海報。在唐英傑被判罪成翌日(2021年7月28日)及求情當日(2021年7月29日)，被告在幼稚園門外及高等法院大樓5樓男廁貼上寫有「港共狗官埋沒良知、必然死全家」，並配有法官杜麗冰、彭寶琴、陳嘉信的肖像、林鄭月娥被綁上鎖鏈的圖案、及塗污的區徽。

至於48張數碼形式的海報分別在被告的手提電話及兩個USB裝置內搜出，當中包括有文字及圖片檔案，內容包括宣揚違法示威遊行、指罵林鄭是「毒婦」、否定國家的政治制度，亦曾出現「國殤」、「義士」、「狗官」的字眼。被告在警誡下曾經表示海報由「自己貼，唔關其他人事」。

案件編號：WKCC 3129/2021