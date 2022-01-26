7民航工會去信政府向強檢工人發證明　呼籲僱主對員工從寬處理

葵涌邨疫情嚴峻，政府圍封邨內部分樓宇進行強制檢測。7個民航工會分別致函行政長官、勞工及福利局、食物及衞生局和運輸及房屋局，要求政府為強制居家隔籬的工人簽發病假證明。

工會表示，就葵涌村的情況，有不少工人求助，擔心公司扣工資、扣假，甚至遭公司解僱。工會亦曾向機場公司去信，要求對受影響員工給予從寬的酌情處理。工會認為，政府在處理居家隔籬工作者的權益問題上，要有明確的態度。

工會要求衞生署為強制居家隔籬的居民發出病假證明，認為居家隔籬與竹篙灣的隔籬本質相同，政府應一視同仁。他們還呼籲僱主應履行社會責任，給予工人有薪病假。工會呼籲現處於居家隔籬的機場工作人員在向衞生署申「病假證明書」時遇到問題或僱主不承認「病假證明書」時，可向工會尋求幫助。

7個工會包括香港民用航空事業職工總會、香港航空貨運及速遞業工會、香港航空業總工會、香港空運貨站職工會、香港機場地勤服務職工會、香港機場餐飲業僱員工會、國泰航空服務職工會，以及香港民用航空事業職工總會。