10億建造業創科基金　3年撥逾半助創新建築技術

政府建議推展多個大型發展項目，有議員預計未來20年本港對建築、測量、都市規劃及園境專業服務的需求將顯著上升，關注政府有否作人才需求評估。發展局局長黃偉綸今（26日）以書面回覆表示，在2021至22年度與該業界相關的獲資助學士學位及研究院修課課程人數為667人，較上一個年度增74人。至於涉10億港元的建造業創新及科技基金在過去3年已批出5.7億港元，資助業界使用創新建築技術。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓關注，近年建測規園技術人才培訓的學額數字，又問及局方有否就未來10至20年香港對有關人才的需求作出評估，會否透過增加撥款及設定學生人數指標等方式，促使各專上院校適切地增加有關技術人才的培訓學額等。

在學位方面，黃偉綸回應指教育局在現行教資會資助大學的3年期規劃機制下，在教育及醫療兩個學科外，當局不會就每個學科或課程指定學生人數，大學可靈活運用以整筆撥款方式發放的經常補助金，自行決定開辦課程。發展局已反映業界就專業及技術人才未來數年對高等教育的需求。

黃指建造業議會最近向業界持份者初步了解人力供求情況，專業及技術人才在個別範疇需求殷切。議會會按更新的人力預測結果，與政府相關政策局及各專上教育院校及培訓機構聯繫。

局方又指會透過10億港元建造業創新及科技基金等計劃，積極推動業界採用創新科技提升建造業的整體生產力。基金運作三年多，截至去年年底，基金已批出超過5.7億港元，資助超過830家企業，採用「組裝合成」建築法、建築信息模擬，以及其他創新建築技術，並資助約11,000個培訓名額，讓有關人才參加與科技相關的培訓。