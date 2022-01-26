童樂居35幼兒受虐　社署或採取規管行動　可取消涉案職員註冊

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒而被捕，警方經深入調查後，已先後拘捕多達20名涉案職員，不排除再有拘捕行動，而案中受虐的35名幼兒已送院檢查。勞工及福利局局長羅致光今(26日)回覆議員質詢時表示，社會福利署昨日(25日)已就今次事件收到保護兒童會的檢討報告，會仔細檢視並決定下一步行動，不排除根據法例採取相應規管行動的可能性，如社署署長若認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。

羅表示，去年12月「童樂居」有職員涉嫌虐待院舍內的兒童，警方及社署亦即時採取連串跟進行動，而保護兒童會通報事件後，社署立即要求機構報案，安排相關兒童入住醫院；又派出臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊 前往「童樂居」進行調查及視察其運作，檢視有關的工作紀錄，並逐一觀察中心內70名兒童的行為、健康和情緒狀況。

與此同時，社工定期探訪兒童，社署每天不同時段突擊巡查「童樂居」，持續評估該幼兒中心是否符合相關的法定要求和服務質素標準。 社署自本月17日派遣專隊進駐「童樂居」，每天駐守該幼兒中心，實地密切監察中心的日常運作，確保中心的運作符合服務質素及切實執行有效的改善措施，保障兒童得到妥善照顧。

社署已就今次事件向保護兒童會發出書面警告及糾正指示，提出改善方案，並已要求機構提交檢討報告，以防止同類事件再次發生。社署剛於昨日收到該報告，會仔細檢視並決定下一步行動。

社署指，視乎報告內容及調查結果，不排除根據法例採取相應規管行動的可能性。保護兒童會將在今日召開記者會，或會公布部分報告內容。