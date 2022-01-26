預算案下月尾公布　教聯會促凍結未來3年公營學校教席

新一份《財政預算案》將於2月底公布。香港教育工作者聯會指，特區政府雖增撥資源在教育政策，但多屬小修小補，而現時教育界出現不少問題，亟需政府增撥資源解決，特別是面對縮班殺校危機，因此建議凍結未來3年全港中、小學及特殊學校教席數目，確保整體教師編制不被縮減，同時改善中小學班師比例，小學全面推行小班教學。

該會又指，受學生人口下跌、新冠肺炎疫情及移民增加等因素影響，目前幼稚園經營困難，瀕臨倒閉邊緣，急需政府提供財政支援。該會建議即時調高每名幼稚園學童的單位資助額，提供一筆過津貼，讓幼稚園彈性使用，協助渡過難關。

鑑於過渡期津貼將於本學年結束，該會會促請延續有關措施，讓有需要的幼稚園提出申請，以免大批資深幼師被裁，保留業界的穩定性。同時，增撥資源將中小學「一校一行政」推展至幼稚園，並改善幼教師生比例。

為了提升推行國情國安教育的成效，教聯會期望政府預留款項資助團體和學校開發多媒體國安教育的教材，並增加津貼讓學校開展多元化的學習活動。

至於跨境學童方面，該會促請政府撥款資助學校在內地設立學習中心，照顧跨境生需要。