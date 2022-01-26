歐洲商會料港2年後方可全面通關　勢掀史無前例離職潮

港府持續「清零」策略，惟西方多國則選擇「與病毒共存」，令本港對外通關無期。有外媒今(26日)引述香港歐洲商會的內部評估報告，認為本港有機會到2024年才能真正恢復全球通關，措施將引發大量在港工作的外籍人士離港，規模或屬史無前例，同時亦會令企業將辨公室撤出香港，呼籲在港企業挽留人才。

有外國傳媒報道，香港歐洲商會的內部評估報告顯示，現時香港對國際旅遊維持「半封閉」狀態將持續，或會到明年年底或2024年年初，才能真正恢復全球通關，有鑑於本港現時要求入境入士隔離21天，企業或會流失大量在香港工作的外籍人士，規模可能是有史以來最大，又會令在港企業難以聘請僱員。報告又指，無法通關將降低香港對國際企業的吸引力，限制本港為中國經濟作出貢獻的潛力，同時令企業將地區辨公室移至其他亞洲地區。

報告認為香港要真正恢復全球旅遊，最大機會是待內地研發出有效的mRNA疫苗以及廣泛接種後。報告又估計，如果香港的疫情失控，港府可能會進一步收緊入境限制、甚至出現糧食短缺，由於長者接種率仍偏低，屆時可能造成多達2萬名長者死亡。不過，報告認為中港堅持完全隔絕國際社會的機會不大。而香港歐洲商會則拒絕評論相關報道內容。