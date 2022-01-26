警察教育及福利信託基金捐款收入　按年跌75%

根據警察子女教育信託基金及警察教育及福利信託基金2020/2021年度報告，截至2021年3月31日為止，兩個基金的資產淨值合共有1.7億港元，較2019/2020年度共逾1.6億港元，增加5%。惟其中警察教育及福利信託基金的捐款收入，較對上一個年度大跌75%。

根據截至2021年3月31日為止的年度財務報表，警察子女教育信託基金資產淨值有約1.09億港元，2020/2021年度有約1.03億港元，按年增6%。年度盈餘有約658萬港元，金融資產收益佔其中約662萬港元，而捐款收入則有約415萬港元，較2020年度的捐款收入約479萬港元，減少13%。

至於警察教育及福利信託基金資產淨值約6,687萬港元，比2019/2020年度的約6,376萬港元，增近5%。年度全面收益總額有約310萬港元，比上一個年度的約583萬港元，大減近47%；其中捐款收入有約280萬港元，較2020年度的1,132萬，大跌75%。

此外，兩個基金於2019/2020年度共持有以美元結算的金融工具，總值約430萬美元（約值3,320萬港元），於2020/2021年度已悉數售出。