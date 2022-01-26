醫療系統問題多　立法會討論基層醫療十年計劃議案　

有議員稱近年不時出現「逼爆急症室及病房」的問題。

本港醫療系統不勝負荷，醫療服務長期受壓，立法會今日(26日)討論基層醫療十年計劃的無約束力議員議案。有提出議案的議員指本港專科輪候時間長，情況難以接受，加上醫療開支節節上升，希望政府有明確指標，做到病人分流，以及明確確立地區康健中心服務，例如牙科及眼科等，提供不同的照顧社區的服務；此外亦要重整專業人手，跨專業團隊照顧社區；以及訂立健康指標，並考慮設立專責部門，面對困局。

另有多名議員提出修正案，其中議員黃國表示，本港應治微病、治小病，必須加快醫療發展，鼓勵肺癌和乳癌等高發性癌症推出篩檢計劃，並發展中醫藥，讓基層醫療中發揮更重要角色，另促請當局降低使用長者醫療券的年齡至60歲；議員容海恩希望加強社區中醫服務及中醫藥推廣，將中醫納入康健中心及康健站的服務範圍等。

至於議員張宇人則認為，當局應加快輸入非本地培訓醫生及前線醫護人員，讓醫療系統硬件和軟件兼備；議員邱達根則提出希望政府善用科技解決現有及預期將會出現的各種醫療問題，如參考國家衞生健康委員會於2018年推出的全面數字醫療方案，清楚訂明各類型醫療服務的指引和規範，並且透過醫療服務流程電子化，大量節省病人接受醫療服務所需的時間。

議員盧偉國表示公營醫療系統未能滿足市民需要，當局應將醫療服務電子化及鼓勵公私營合作，以分流病人。另外，當局應盡快輸入非本地培訓醫生減輕醫療壓力。

議員林琳指香港人均壽命位居世界前列，但整體醫療配套未能配合，以換膝手術為例，排期輪候需7年以上，她亦曾聽聞有長者說「覺得自己好無用，不如快啲死咗佢」，亦有市民嫌輪候時間長而不去看醫生。議員郭偉強就批評醫療服務不平等，專科新症排期以年起跳，又如何做到病向淺中醫呢？

另外，議員陳振英稱近年不時出現「逼爆急症室及病房」的問題，他亦指疫情揭示全球醫療資源分配不均問題，因此政府可考慮推行資訊科技醫療服務，以大數據管理，擴大醫療機構的處理範圍，減輕醫療人手供給問題。

而議員陳健波則指港人踏入50歲後就百病纏身，主因包括不做運動、吃垃圾食物。因此他建議政府應推動市民做身體檢查，學校亦應教導食物健康知識，令學生知道「好多零食都喺垃圾」，減低肥胖等情況。