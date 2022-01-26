童樂居涉監管不足　全數員工須撤換　2名管理層請辭

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒而被捕，事件至今(26日)已有20人被捕，涉及35名兒童全部送院檢查。該會執行委員會已收到獨立檢討委員會的首階段報告，並把報告交予社會福利署。獨立檢討委員會表示，事件中相關管理層沒有發現虐童，屬監管不足，情況是不能接受，認為有關管理層應請辭，有操守問題職員須全數撤換。香港保護兒童會今日再就事件致歉，並提出3個改善方法，2名高層因而請辭，包括該會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英。

香港保護兒童會執行委員會主席夏穆表示，代保護兒童會向市民、涉事兒童致歉，強調該會努力爭取社會的信任。在1月4日該會成立了獨立檢討委員會調查事件，他感激委員會的努力，又形容報告的結果令人不愉快，但接受檢討委員會的結論及批評，會實施所有委員會建議的措施，並有決心就事件吸取教訓，會由3方面作出改善。

夏指，該會已接受總監的請辭，並正在招募其繼任人，總監會在過渡期間繼續留任，該會亦已接受童樂居院長的請辭，並已委任副總幹事接手其職務。該會亦會由非政府資助資源撥款增加童樂居開支進行重建，從非政府財政資源中調動資金，向新人職的員工及由其他服務單位借調至童樂居的同事，提供為期半年的特別津貼。到目前為止，該會已跟25人進行面試，成功招聘了3人，另有11名幼兒工作員已落實聘用，只待完成健康及背景審查。

最後，該會會即時擴大委員會職能，加強內部培訓及輔導，保障兒童安全。執行委員會轄下會增設審計及保障兒童安全委員會，目標是加強內部管控，強化管理效能，處理員工士氣及投訴。而由臨床心理學家潘麥瑞雯率領的專業團隊，會協助評估事件對幼兒成長及其家庭造成的影響，並制訂長遠跟進方案。

獨立檢討委員會主席黃嘉純指出，童樂居的小朋友是社會上「最弱小及無助的一群」，委員會會為他們發聲。委員會第二階段會檢視其他服務中心的運作，以確定其他中心沒有發生類似事件。黃又指，涉事0至3歲的幼兒無法打理自己生活，事件令人痛心。

他稱，涉事職員的專業操守出現問題，令幼兒受害，他們沒有考慮幼兒的感受、情緒，尊嚴，甚至已成為「習以為常」的情況。管理層沒有發現情況，更是不能接受，認為該會管理層需請辭。委員會又提出一系列建議，全面有序地更換所有照顧幼兒的工作人員等。

「童樂居」有職員涉嫌向幼童施虐，行為包括打頭、扯頭髮、掌摑、掟小朋友落地下、掟埋牆等。事件上月24日被揭發後，保護兒童會本月3日成立獨立檢討委員會，檢討委員會的調查報告前日(24日)已交予保護兒童會執行委員會，昨日(25日)提交社會福利署。