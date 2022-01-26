港姐黃嘉雯胞姐涉虐貓案　被告供稱片段非她拍攝

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姐黃綺婷，疑於去年2月在社交媒體發布一段限時動態片段，片段中一隻小貓被放入洗衣機，然後洗衣機疑有開動旋轉長達14秒。事後黃綺婷否認一項殘酷對待動物罪，案件今日（26日）在屯門裁判法院續審。裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯，指涉案片段是其朋友趁她不在家時拍攝，但友人堅稱沒有啟動洗衣機。事後她認為該片段是「惡搞片」素材，才為片段添加特效及上載社交媒體。她指該名女友人現已經移居英國，故不出庭佐證其說法。裁判官現將案押後至2月7日裁決。

28歲被告黃綺婷報稱保險從業員，被控於2021年2月7日在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地對待一隻貓，導致牠受到任何不必要痛苦。她供稱被指受虐的小貓叫「肥妹」，是她第3隻收養的貓。黃自言寵愛肥妹，當初收養時不計較牠患病，悉心照顧至痊愈。

被告表示案發前一晚，其女友人到她家度宿。翌日女友人將一段影片發送給她，黃驚見片段中肥妹身處洗衣機內，但女友人隨即指「條片唔係真㗎」。被告仔細觀察片段後，認為肥妹跳出洗衣機時，身體乾爽，洗衣機的指示燈沒有亮著，故相信女友人說法。被告指出，，當時她的指甲油是酒紅色，而女友人則是正紅色，兩者有分別，加上女友人雙手較雪白，故肯定片段拍到的手不是她。

被告續指，她之後為片段添加文字特效，即「奇怪的貓」、「惡搞肥妹系列」、「果日佢（2個糞便圖案）係我個箱」及「受驚的小肥妹」，並補充案發前一周肥妹曾在她擺放內衣褲的衣箱內便溺。控方質疑，被告是因不滿肥妹頑劣才「惡搞」去教訓牠。被告否認，指她沒有對肥妹的行為感到生氣，「惡搞」純粹指惡搞影片。因為她知道女友人沒有傷害肥妹，惡搞影片亦很常見，故她將片段上載社交媒體以看朋友們的反應。

案件編號：TMCC 1457/2021