將軍澳藏武私家車肇事逃逸「反肚」　危駕黑漢潛逃一周落網

上周三(19日)凌晨時分，將軍澳寶康路有私家車撞到一名青年後逃逸，至環保大道近百勝角路交界失事掃欄「反肚」。警方到場發現司機不知所終，並在車內起獲牛肉刀等武器，經深入追查後，昨晚(25日)在沙田拘捕涉案黑漢，並在其租住的酒店房間搜出小量毒品，他現正被扣留調查。

將軍澳警區反黑組高級督察吳詠雯表示，上周三凌晨約零時，一名梁(19歲)青年推着單車，在寶康路近香港單車館對開橫過馬路，期間遭一輛私家車撞倒。車輛肇事後未有停下，反而絕塵而去，事主腳部重創骨折，及後獲救護員安排送院。

相若時間，警方接獲另一宗報案，指有私家車沿環保大道往康城方向行駛，至近百勝角路交界時懷疑失事，車輛撞向約5米鐵欄後翻轉。救援人員奉召趕至，但凌亂的車廂已經空無一人，警員其後於車內油門對上發現暗格，檢獲1把約40厘米長牛肉刀、1支36厘米長伸縮棍及一對手套，另在車廂尋得一部手機，不排除是有人匆忙逃走時遺下。

警方相信上述兩案有所關聯，經分析調查後，鎖定肇事司機身份，兼且查出他與1名女友人匿藏於沙田一酒店，遂於昨晚約9時展開行動，登上酒店房拘捕該名29歲男子，並在房內搜出28.3克的懷疑冰毒及0.8克懷疑可卡因，毒品總值約2萬港元，而他在酒店停車場停泊的車輛，亦確認車牌與行車證不符，車廂內同時放有1把牛肉刀。

吳指出，被捕男子報稱從事運輸業，相信有黑幫背景，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「藏有攻擊性武器」、「販毒」及「行使虛假文書」。警方呼籲，市民如目睹事發當晚的過程，請即與將軍澳警區反黑組調查人員聯絡。