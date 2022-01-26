管理層辭職事未了　議員促釘童樂居牌　擬特權法調查事件

童樂居虐兒事件引起社會廣泛關注，儘管有管理層問責辭職，但有議員批評事發1個月後才交代細節是來得太遲；有議員促政府應撤銷保護兒童會的牌照，亦有議員認為初期報告顯示保護兒童會管理失效，質疑該會及社會福利署一直沒有察覺問題，政府應設立獨立調查委員會，調查機構制度、監管情況，及社署在事件中角色及有何不足之處，不排除在立法會使用《立法會(權力及特權)條例》調查事件。

社福界議員狄志遠批評事發1個月後才交代細節來得太遲，同時不滿社會福利署未有清楚說明如何令事件不再惡化。由管理層報告可見童樂居問題嚴重，包括指引、人手不足，強調機構管理層責無旁貸。不過，他擔心童樂居沒有足夠能力管理現時的服務，因有大部分員工已被檢控，憂以內部調派職員人手未必足夠及內部士氣低落，令社會人士信心不足

，呼籲機構尋求專業人士幫忙，在過渡期間做好培訓及督導系統，令服務回復正常。

議員鄭泳舜早前就事件提出書面質詢，局方回應指過社署過去3年未收到任何投訴，質疑社署監察機制形同虛設，更沒有交代會否公開整份報告。他認為，政府應撤銷保護兒童會的牌照，安排其他社福機構照顧其他兒童。立法會福利事務委員會主席、議員陳恒鑌表示，今早已就事件與勞工及福利局局長羅致光商討，爭取在農曆新年前可召開特別會議深入討論事件。

議員葛珮帆認為事件不能接受，強調今次非單一事件，在初期報告可見保護兒童會管理失效，令童樂居形成粗暴對待兒童的文化，但該會及社會福利署一直沒有察覺問題。她強調單憑現時處理方法難令社會接受，該會及童樂居可以照顧有需要兒童，要求政府立即介入調查該會轄下數十個兒童服務單位情況，了解是否出現同一問題。

她又認為政府應設立獨立調查委員會，調查機構制度、監管情況，及社署在事件中角色及有何不足之處，不排除在立法會使用《立法會(權力及特權)條例》調查事件。

議員鄧家彪替香港保護兒童會管理層需負責任，因此他們的請辭十分合理，亦是遲來的行動。他對幼兒工作員習以為常的行為感到震驚，建議福利事務委員會應召開會議，而保護兒童會應公開報告，社會福利署亦應公開過去的監管紀錄。他又指按該會年報顯示，職員與幼童人手比例有增加，認為社署應檢討現行培訓機制，及為資助該會的金額作解畫。

議員容海恩及陳家珮對報告表示不滿，認為不是鞠躬辭職就可以了事，期望當局進一步跟進，查出真相，避免同類事件發生。

議員陳曼琪則表示收到很多婦女反映，認為要暫停童樂居工作。她又斥政府及社署歎慢板，同時提及法例234章保護兒童條例內有大漏洞，當有重大事件發生政府無法作接管行動，反映政策、監管徹頭徹尾的失敗，促請立即停止童樂居營運，徹查事件，並檢視全港兒童監管計劃。

另外，經民聯議員林健鋒對事件感到心痛及震驚，認為社署及保護兒童會出現一條龍失誤，該會管理層沒發揮作用。因此，他建議政府成立獨立調查委員會，又促請機構應加強培訓。他亦批評勞工及福利局似乎「闊佬懶理」， 不能以為提供資助就可以「翹埋雙手」，理應嚴肅跟進事件，了解資助金額的實際用途。