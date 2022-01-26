黃大仙豪苑第1座再有住戶確診　大廈6至8樓F單位居民須撤離

黃大仙豪苑第1座5、7及8樓早前出現向上垂直傳播，該大廈E單位住戶須撤離，源頭為5E單位，該住戶在上月初曾到旺角通菜街寵物店「I Love Rabbit」購入1隻倉鼠，懷疑被倉鼠傳染。衞生署衞生防護中心今日(26日)表示，黃大仙豪苑第1座再發現1名大樓低層F單位居民確診，與銅鑼灣寵物店「Little Boss」群組的基因排序相似，但未有確實源頭，並懷疑與E單位相連的中央天井播毒，故當局將安排大廈6至8樓F單位居民撤離及送往檢疫。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇本周一(24日)視察後表示，第1座7樓E單位的去水位用膠紙封堵，而女住戶平日很少倒水至渠管，懷疑因此導致喉管乾涸，由於用膠紙封渠難以封實，當開抽氣扇時，便容易將病毒從廢水渠或糞渠抽出而受傳播。而源頭則為5E單位，該住戶在上月初曾到旺角通菜街寵物店「I Love Rabbit」購入1隻倉鼠，懷疑被倉鼠傳染。袁認為該大廈5、7及8樓出現向上垂直傳播，又指天井位狹窄，不排除煙毒效應，E單位住戶須撤離。