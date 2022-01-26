警員超市偷拍裙底　囚4周准保釋候上訴

警員被控於休班時段，在尖沙咀美麗華廣場二期的日資連鎖超市「DONKI」內使用經過剪裁、有破洞的環保袋，收藏手機偷拍短裙女子裙底，被超市便衣保安識破。涉案警員經審訊後，於2周前被裁定作出有違公德的行為罪名成立，今天（26日）在東區裁判法院被判監4星期。裁判官葉啓亮指，偷拍行為嚴重，令受害人不安及公眾厭惡，被告犯案手法亦顯示他早有預謀。判刑後被告申請保釋等候上訴，獲裁判官批准以2.5萬港元擔保外出，期間不可離港及須每星期到警署報到。

38歲被告蘇賢浩被控於2021年1月21日，在尖沙咀彌敦道美麗華廣場二期地庫「驚安的殿堂」內，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的行為，即偷拍女子裙底。

裁判官葉啓亮指，被告將手機放入環保袋，再用遙控器偷拍，顯然早有預謀。而且被告在被判罪成後，仍向感化官堅稱自己沒有犯案，只是進店買飲料，又指店內保安對他有偏見；裁判官認為被告欠缺悔意，加上心理報告亦指被告有中等機會重犯，遂決定判監4星期。

控方案情指，案發當日，被告帶同一個環保袋進入到案發地點，環保袋上方剪出長方形破洞，被告將手機放入環保袋，手持遙控器偷拍，被告在店內尾隨多個短裙女子，並將環保袋伸靠女子裙底，2名超市便衣保安當時目睹被告行為後，把被告帶到保安室，並報警處理。

案件編號：KCCC 2043/2021