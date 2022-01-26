港府堅持動態清零市民硬食惡果　40%受訪基層月入不如去年

新冠肺炎疫情之下各項防疫措施再度收緊，一再影響市民生活，不少基層面對現時的窘境更是苦無對策。來自民間的非政府組織「基層願景」今日(26日)公布「基層公民生活狀況調查」結果，指政府近期防疫工作上對「動態清零」的取向，結果令基層收入大受影響，停工、減薪、被放無薪假等情況屢見不鮮。調查又發現，近40%的受訪者表示收入有所減少；80%受訪者指過去2年生活都變得更差或變得非常差，團體建議政府應調高最低工資至生活工資水平，訂立短期失業援助政策等。

基層願景在2022年1月進行調查，並收集了1,418份有效問卷。其中近40%受訪者表示相比去年的家庭平均每月收入有所減少，減少收入幅度介乎2,001至3,000港元；有86人的收入更下跌逾1萬港元，超過50%住戶指減少的主要原因來自工作時數減少導致薪金減少。

另外，近50%受訪者稱，對於家庭開支感到壓力非常大，平均壓力指數為4.2(5分為壓力非常大)，而面對沉重開支負擔，有80%受訪者在過去2年生活都變得更差或變得非常差，而且近60%受訪者亦指出對目前的生活傾向不滿意及不穩定。隨着疫情不斷反覆及困擾下，面對生活的經濟壓力，衣物及日常家庭開支、食物、住屋，均是各基層市民的壓力源頭之一，有超過60%的受訪住戶認為以上3項皆為最大壓力的範疇。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初認為，因應長達2年疫症的困擾，市民被迫「手停口停」，收入被打跨，建議政府應為基層市民提供更全面的保障，按時給予補貼，否則抗疫成本和開支只會轉嫁到基層家庭。

團體倡議政府應調高最低工資至生活工資水平，令基層都可以得到基本而有尊嚴的生活；訂立短期失業援助政策，以彌補目前社會保障系統的漏洞；並主動監察各類消費品的物價升幅以減少壟斷，改善低收入家庭的生活狀況，保障市民的基本生活。