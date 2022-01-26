搗上水粉嶺八鄉8個非法加油站　檢逾4萬公升柴油拘9男女

消防處聯同警方及海關，於今日(26日)執行代號「冬雷」跨部門執法行動，主要針對新界北區一帶的非法加油活動，除了警方及海關人員積極配合外，消防處亦動員超過60人參與，動員人數及打擊黑點均為處方單日行動歷來最大。

助理消防區長〔特遣隊(反非法加油活動)〕招健鷹指，執法人員透過情報搜集及策略性規劃，分別在上水文錦渡、粉嶺及八鄉一帶，共搗破8個非法加油站，並檢獲約4.4萬公升柴油、4部油缸車及大批入油工具，估計市值超過80萬港元。同時，執法人員亦截獲7男2女(30至60歲)，有關人士涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》，將會被檢控。

據悉，涉事8個非法加油站一直在消防處的監測名單中，經營時間已約數年，過去消防處亦有進行執法行動，警方新界北總區反三合會行動組陳爾桁督察亦稱，被捕人士沒有黑幫背景。

為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，如被法庭定罪，有關牌照更有可能被撤銷，禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處亦會向法庭申請充公涉案的柴油。

消防處高級消防隊長〔特遣隊(反非法加油活動)〕莫柏健表示，今次行動搗破的非法油站主要分為兩種經營模式，第一種比較有規模，不法分子利用持有有效危險品車輛牌照的油缸車，作為柴油供應，經簡陋設施將燃油轉注到油缸內。另一種模式則相對簡單，不法分子利用金屬油桶，儲存不超過法定豁免量、即2500公升的柴油，再以簡陋的入油設施，將燃油轉注至汽車油缸內。

今次搗破的非法油站，均有嚴密保安把守，亦有閉路電視監控，此外，油站之間有緊密聯繫，透過不同方式進行情報交流，例如使用通訊軟件作情報互換，嘗試逃避執法人員的追查。儘管如此，由於執法人員之間一直有情報交流及部署，因此能在短時間內，搗破涉案8個非法加油站。