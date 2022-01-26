夫妻缺乏共同生活體驗　疫下2人少外出反增婚姻困擾

雖説相處好同住難，但婚姻關係更注重夫妻間的相處之道。有機構調查發現，本港夫妻缺乏共同生活體驗，而新冠疫情下情況更趨惡化，2人甚少一同參與興趣活動或外出，成為婚姻困擾的主要原因之一。

「香港明愛家庭服務」4年前推出婚姻健康檢查手機應用程式，至今錄得超過8,000次下載，3,000人次填寫婚姻體檢問卷。綜合分析，本地夫婦共同活動得分偏低，反映2人較少一同參與興趣活動。其中，受訪者被問及會否與伴侶一同參與興趣活動，2018年所得的平均分為1.41分，但2020年竟跌至1.27分。調查機構認為，疫情前，香港的已婚人士普遍缺乏共同興趣，甚少一同參與興趣活動。而疫情下，夫婦外出活動更為稀少。

機構又指，夫婦缺乏內聚力(Cohesion)，反映2人不但較少參與活動，而且甚少討論、計劃和分享，是造成婚姻困擾的主要原因之一。此外，相較沒有子女或育有2名子女的夫婦，育有1名子女的夫婦錄得的婚姻困擾程度最高，反映為人父母的挑戰影響夫婦的婚姻關係。

為讓夫婦發掘共同興趣，相關手機應用程式將會升級，新增功能包括讓使用者報名參與2人活動；「拍拖地圖」可讓使用者可以上載難忘的拍拖地點，彼此分享走過的足跡和喜悅。機構期望，夫妻可透過共同活動及興趣，享受共處時間，學習求同存異。