毒青問題惹關注　警方推短片微電影籲抗毒

本港青少年吸毒問題惹人關注，根據藥物濫用資料中央檔案室數字顯示，2021年首三季被呈報的21歲以下青少年吸毒人數，較去年同期大幅上升79%，大麻是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的毒品。有見及此，警方毒品調查科由今日（26日）起推出一系列的短片及微電影，涵蓋大麻及可卡因等常見毒品，提醒青少年免受引誘吸食毒品或干犯與毒品相關的違法行為。

此系列的宣傳教育短片共有6條，涵蓋六種常見的毒品，包括大麻、可卡因、氯胺酮、冰毒、海洛英及搖頭丸，並透過動畫的輕鬆手法帶出吸食相關毒品的禍害。該6條短片由今日起逢星期三在警隊的社交平台逐一發放，今日推出的首集則以吸食氯胺酮對身體的禍害為主題。

另外，警隊亦引用真實事例拍攝禁毒微電影及宣傳短片，並夥拍懲教署及香港青年協會訪問因販毒被判刑的在囚青年及其家人，令大眾了解販毒的沉重代價，其中引用了一個真實事例拍攝，並訪問了一名當年年僅15歲因販毒而被判刑的在囚少女及其家人。當年她受金錢利誘進行跨境販運毒品，最終被判處17年半監禁，此事亦令其家人受到嚴重打擊，少女亦感到悔不當初，勸告大眾不值得為販毒如此沉重的代價。

警方亦會向本地及國際學校、家長教師會、非政府機構及社會持份者發放本系列的禁毒宣傳短片及微電影，藉以令更多青少年及社會大眾了解吸毒及販毒的嚴重後果。