的哥企圖姦洋醉娃　陪審團商討2天後判被告罪成

五旬的士司機被指於前年5月凌晨，載一名16歲醉酒外籍少女到淺水灣陽明山莊附近，企圖強姦對方，再帶少女到酒店同床而睡。涉案的哥否認一項企圖強姦罪在高院受審，辯稱是少女主動挑逗。陪審團由昨日早上（25日）開始退庭商議，至今（26日）下午以5比2裁定被告罪名成立。法官把案押後至2月16日判刑，期間被告須還押。

54歲被告林少峯，被控於2020年5月16日，在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦女子X。控方在開案陳詞指，事主X案發時16歲，案發前一晚曾往赤柱與朋友飲酒，結果喝醉，及後更「斷片」失去記憶。案發當天早上，她醒來便發現自己在酒店房，被陌生的被告攬着。她驚慌大叫，往取個人物品後便離開，並隨即致電告知母親及報警。

控方續指，有保安員曾目睹醉酒的X登上的士，亦有片段拍攝到，被告在案發當日約凌晨2時，帶X往葵涌一間酒店。被告警誡下，一度承認「搞過」少女，並指看不到對方有太大反應，以為她同意。惟被告及後在錄影會面中，卻否認有說過上述的話，表示在行車期間，X突然從後座擒上前座主動挑逗，捉着他手摸她的私處。

案件編號：HCCC 75/2021