哥哥涉性侵細7歲半胞妹　被判1項非法肛交罪成

於速遞公司工作的23歲男子，被控在2019至2020年間，於住所強姦比他小7歲半的五妹，及2次與她肛交。他其後被控一項強姦、一項交替性的亂倫罪，及兩項與未滿21歲女子肛交罪。被告否認所有控罪，案件經過多日審訊後，高院陪審團於今早（26日）10時半開始退庭商議裁決，在商議約7個多小時後，陪審團以5比2大比數裁定被告一項非法肛交罪罪成，其餘3項控罪則獲判罪名不成立。法官決定把案件押後至明天再處理，期間被告須還押。

代號TCK的被告與事主X的父母育有6名子女，被告排行第二，是唯一兒子，X則排行第5。被告被控2019年某日在其東涌的家中強姦X，交替的亂倫罪則指被告於同日與其親妹X性交。另外兩條非法肛交罪則指被告分別於2019年某日及2020年10月30日在家中及單位外的梯間與X非法肛交。陪審團今裁定，僅2020年10月30日發生的非法肛交罪成。

據控方案情指，社署在X出生前，已發現他們的父母疏忽照顧子女。當X出生後，曾被安排到寄養家庭照顧，案發期間則居於兒童之家，間中才回家度假。控方又指X有專注力不足及過度活躍等問題，認知能力亦低於平均水準。2020年10月30日X返回其位於東涌的家度假，傍晚時她陪在食肆工作的三姊去上班，然後拿晚飯回家。X稱回到家時，於單位外遭被告拉到後樓梯後被拉下褲子，在她不同意下與被告肛交；同年11月7日X在兒童之家職員詢問下才把遭性侵一事告知。她其後又指稱在該次事件前，被告亦曾有另一次強行與她肛交及曾一度強姦她。

案件編號：HCCC 181/2021