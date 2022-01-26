捲入串謀舊樓詐騙案　蕭震然申請在大律師名冊除名

涉嫌捲入串謀舊樓詐騙集團的大律師蕭震然，明早(27日)自行向高等法院鄭蕙心法官申請在大律師名冊中除名。根據司法機構網頁，蕭震然沒有律師代表，將自行提出除名要求。

警方早前瓦解一個跨界別犯罪集團，利用假冒身份騙取物業後進行借貸或出售，當中有單位更涉及騙取市區重建局，案中「熊貓大狀」律師義工團召集人、大律師蕭震然被捕，他否認涉及詐騙，更遑論是案中主謀。他承認太太購入的物業是涉案中的其中一個單位，但完全是從合法渠道購入及依正法律程序完成，而警方早前就案件邀請他助查，他亦全力協助，惟現時由受害人變成主謀，他大感無辜，亦對家人造成困擾感到難過。

蕭震然於2011年在港執業，據香港大律師公會網頁介紹，他為中大法律博士(JD)、中國政法大學中國法法學學士、城大海事法及運輸法法學碩士，亦修讀倫敦皇后瑪麗學院國際調解後學士深造文憑。現為英國特許仲裁司學會資深會員、香港和解中心和解員、香港調解資歷評審協會有限公司認可綜合調解員。

他創辦的「熊貓大狀」律師團，專為反對修訂《逃犯條例》中，被暴徒「私了」的受害人提供義務法律援助，該律師團有逾100名成員，包括大律師、事務律師、「師爺」及退休警務人員等。他曾指律師團跟進的求助個案，當中部分是被「私了」市民，律師團協助申請暴力傷亡基金，以及商討向施暴者追討責任及賠償。