睇得東網多自有神庇佑　最新《玄機》版面　助你輕鬆佔盡先機

上東網，知天下，東方傳媒機構網站《on.cc東網》立足香港，一秒通本地神明，與各位讀者探盡玄機！世界烏煙瘴氣又變幻莫測，防疫政策朝令夕改，有需要時想求神明指點迷津，分分鐘又要打針又要隔離……為令讀者可以隨時隨地掌握先機，《東網》今日（27日）特別推出全新《玄機》版面，包羅每日運程資訊，讀者更可事事求支靈籤，來年每日龍精虎猛話咁易！

《玄機》包含居家必備的「是日通勝」，內有中國傳統通勝公曆日期、農曆日期、天干地支年月日等資料，每日子時（晚上11:00）更新宜忌事項及時辰吉凶，記得出門時望一眼，以免錯過良辰吉日！

一眾善信以後想求籤就簡單得多，只要使用《玄機》版面中全新的求籤功能，安在家中都可以線上求籤！讀者需要先從黃大仙、車公、天后及呂祖中，選擇心儀的神明靈籤，然後虔誠地在心中默念自己姓名及出生年月日，並跟神明詳細說明心中想請教的事項後，點選「求籤」按鈕或「搖一搖」手機，即可獲得神明指引，記得心誠則靈啊！

除了新增的求籤功能外，當然不能缺少老少咸宜的是日運程。讀者只需點選「求籤」下方的「是日生肖運程」或「是日星座運程」，誰是吉星即刻一目了然！另外亦可從中參考當日注意事項，有助趨吉避凶！

最後《東網》仝人祝願各位虎年如虎添翼、凡事虎氣沖天！

*風水命理並非精密科學，一切只供參考。