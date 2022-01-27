警旺角冚賭拘6人　掃蕩犯禁桌球室票控3男女

旺角警區於昨日(26日)下午展開代號「犁庭掃穴」及「蓄勢」的反罪惡及反非法賭博行動。旺角警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，突擊搜查砵蘭街211號一單位，檢獲3部釣魚機、2部射擊遊戲機、1部雀鳥遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及現金1120港元，警員於單位內拘捕37歲女主持，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）；另外3男2女賭客(30至57歲)，當中4人在單位內賭博，另1人在門外被警員截獲，5人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，在單位內的4人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向該4人發出定額罰款通知書；所有被捕人現正被扣留調查，警方相信已搗破，旺角一個非法釣魚機賭場。

另外，旺角警區行動部及反三合會行動組巡查期間，發現一所需關閉的桌球室(波樓)表列場所正在營運。警員於該場所內發現1男1女光顧，並違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向該2名人士發出定額罰款通知書。另外該場所管理人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）而將會向他發出傳票。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。