M+幕牆展示互動遊戲作品　讓市民「摸魚」過新年

西九文化區M+博物館因應疫情而需暫時關閉至下月初，市民暫時未能入場參觀。但博物館準備了一個富有農曆新年氣氛的數碼互動遊戲《摸魚行大運》供市民消遣，市民於指定時間用手機登入網站，手機螢幕顯示的小魚將會投影在博物館幕牆上，市民用手指拖曳魚兒游走，並收集各種像寶石一樣的幸運符以解鎖不同技能，並可與其他玩家的魚兒互動。

市民用手指按魚兒期間，可賺到「放鬆時間」，觸碰手機螢幕的時間愈長，「放鬆時間」亦愈長。該時間是讓市民一旦手指離開手機螢幕，魚兒仍能保持在遊戲內，逾時則需重新開始遊戲。

《摸魚行大運》由阿姆斯特丹的互動媒體設計工作室Moniker創作。該遊戲探討社交媒體的吸引力，以及人一直保持「在線」的生理和心理代價，寓意現今網絡世界的縮影和社交平台讓現代人「機不離手」的成癮狀況。

博物館幕牆將由今日(27日)起至下月27日期間，每晚7時至10時投影遊戲的魚塘畫面，而由下月28日至3月28日期間，展示時間將改為每晚7時至9時。市民可以透過登入touchforluck.com連結博物館幕牆上的魚塘，與其他玩家實時互動。

據悉，該遊戲沒有參與人數上限，但同一時間博物館幕牆只會投影遊戲內的一個魚塘，而每個魚塘最多同時有200條魚兒，即200位玩家；每名玩家最長只可以玩4小時。