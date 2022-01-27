因應多宗確診及污水樣本驗出新冠病毒 37處指明地方納強檢

政府周四(27日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

政府指，因應4宗本地／與本地個案有關的個案、7宗與輸入個案有關的個案，以及8宗初步確診個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 何文田勝利道1號

2. 龍城冰室 旺角旺角中心一期地下

3. HOKO Farm 鑽石山荷里活廣場2樓

4. 大嶼山東涌藍天海岸影岸‧紅B座(第8座)

5. 野村國際(香港)有限公司 中環國際金融中心二期 30樓

6. 大埔寶華樓E座

7. 何文田怡安閣C座

8. 大窩口德士古道69號尚文苑

9. 三水同鄉會劉本章學校 葵涌葵盛西邨

10. 姚本基牙科醫務所 銅鑼灣東角中心1112室

11. 新界南總區警察總部10樓 荃灣城門道8號

12. 青衣青敬路75號宏福花園2座

13. 中國銀行(香港)油麻地彌敦道471號

14. 雲暉科技有限公司 白石角香港科學園大道西19號19W大樓1515-1519室

15. 何文田窩打老道69A號

16. 荃灣環宇海灣第1-3及5-8座

17. 香港上海大酒店有限公司 中環聖佐治大廈8樓

18. 翠華餐廳 屯門湖翠路168-236號海趣坊75號舖

19. 飛亞飯堂 葵涌飛亞工業中心地下

20. 香港賽馬會場外投注處 黃大仙龍翔道110號豪苑地下1號舖

21. 荃灣西樓角路202‐216號荃昌中心昌寧大廈

另外，因應在葵涌、柴灣、觀塘以及馬鞍山採集到檢測出新冠病毒的污水樣本，有16個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 葵涌大窩口邨富安樓

2. 葵涌大窩口邨富靜樓

3. 葵涌大窩口邨富平樓

4. 葵涌大窩口邨富逸樓

5. 葵涌大窩口邨富雅樓

6. 葵涌大窩口邨富秀樓

7. 葵涌大窩口邨富碧樓

8. 柴灣翠樂邨翠祿樓

9. 柴灣翠灣邨翠福樓

10. 觀塘油麗邨雍麗樓

11. 觀塘油麗邨卓麗樓

12. 馬鞍山恆健街8號錦暉苑

13. 馬鞍山恆明街2號聽濤雅苑

14. 馬鞍山恆明街8號觀瀾雅軒

15. 馬鞍山恆明街5號啓新書院

16. 馬鞍山恆明街11號馬鞍山循道衛理小學