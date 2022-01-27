東方日報A1：虐兒案揭監管0分　童樂居換血求甩身

本報早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下的「童樂居」有職員涉虐待嬰幼兒，事件發現至昨日共有20名職員被捕，涉虐待35名幼兒。保護兒童會成立獨立檢討委員會調查事件，昨公開報告細節，揭示童樂居職員粗魯對待兒童已成為「習以為常的文化」，管理層沒有意識到事情的嚴重性，不能接受，建議童樂居所有幼兒工作員需有序撤換。保護兒童會的執行委員會主席夏穆就此鞠躬致歉，指兩名高層包括該會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英已經請辭，並提出3個改善方向。

獨立檢討委員會主席黃嘉純形容，童樂居的小朋友是社會上「最弱小及無助的一群」，因此必須要為他們發聲，稍後委員會會進行第二階段工作，檢視保護兒童會其他服務中心的情況，確保其他中心遵循法例，沒有發生類似事件。黃又稱，涉事0至3歲的幼兒無法打理自己生活，事件令人非常難過，而委員會在調查期間，了解到涉事幼兒工作者的專業操守出現問題，粗魯對待幼兒，甚少或完全無考慮到兒童的感受、情緒或者尊嚴。新入職員工被告知不要安慰兒童或給他們溫暖，以免兒童「變本加厲」或「有樣學樣」、要求得到更好的照顧，委員會提出有序地更換全部職員。

黃嘉純又提到，過去3年該機構流失率高，現時工作員逾70%只有不足3年經驗，令照顧質素每況愈下，而更不幸的是，當不恰當行為出現，無人舉報，管理層亦沒有意識到事情的嚴重性，這些是不能接受的。委員會在中期報告向保護兒童會提出一系列建議，包括相關管理階層需要請辭、有序地更換所有童樂居的幼兒工作員、設立有效的通報制度、加強專業培訓及督導、加入風險管理措施等。

香港保護兒童會執行委員會主席夏穆就事件致歉，強調會努力爭取社會信任，並接受檢討委員會結論及批評，盡力實施所有建議，由3方面改善。在管理架構方面，該會已接受總幹事蔡蘇淑賢請辭，並正在招募其繼任人，蔡蘇淑賢會在過渡期間繼續留任，而童樂居院長崔惠英亦已請辭，由副總幹事接手其職務。副院長年屆退休年齡，亦將會離職。社會福利署資料顯示，2020至21年度，蔡蘇淑賢年薪為159.7萬元，98%由整筆過撥款支薪。

此外，為解決人手不足問題，該會已跟25人面試，成功招聘3人，亦有7名新的幼兒工作員由會方其他服務單位借調。最後，該會即時擴大委員會職能，加強內部培訓及輔導保障兒童安全，增設審計及保障兒童安全委員會，加強內部管控，強化管理效能。相關報告亦已交到社署。勞工及福利局局長羅致光表示，社署已收到報告，會仔細檢視並決定下一步行動，不排除根據法例採取相應規管行動，如社署署長認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。

勞工及福利局局長羅致光昨天晚上回應，指調查報告揭示相關機構在中心的日常運作、督導、培訓等多方面出現嚴重缺失，有違社會福利署要求、有負公眾期望。政府會推展強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，包括讓須承擔強制舉報責任的專業工作者接受適當培訓，目標是在明年上半年向立法會提交法案。同時，政府亦會邀請兒童事務委員會轄下的保護兒童事務工作小組督導兒童福利服務的檢討工作，範圍包括兒童住宿照顧及相關服務，目標是在明年3月完成檢討。

社會福利署斥事件完全不可接受，該署初步審閱委員會的初步報告後，認為報告提出的管治改革方向及服務改善建議可以接受。社署會密切監督機構在撤換高層管理人員之後，落實措施的情況。

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