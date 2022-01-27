旺角花墟歲晚迫爆　今早8時起封路管制人流

農曆新年將至，不少市民趕在歲晚添購年花。就全港年宵今年取消，旺角花墟成為買花集中地點，警方宣布今（27日）起至下周二（2日1日），即農曆新年大年初一，花墟將實施特別交通安排。警方提醒市民，須遵守限制羣組聚集及佩戴口罩的相關法例，以防新冠病毒傳播。

期間，警方將因應人潮情況，在花墟道、園藝街、園圃街、太子道西、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人潮管制。另外，由今日上午8時至2月1日上午8時，花墟道、園藝街、園圃街及太子道西支路將會封閉，沿太子道西西行的車輛不准右轉入洗衣街北行，但持有有效許可證的車輛，可於每日凌晨零時01分至下午5時駛入上述路段上落貨。

另外，警方會視乎交通情況，由今日上午8時至2月1日上午8時，將介乎太子道西與界限街的洗衣街；介乎太子道西與界限街的花園街；介乎通菜街與洗衣街的運動場道，以及介乎彌敦道與洗衣街的太子道西支路封閉。封路期間，沿太子道西西行的車輛不可在彌敦道交界掉頭前往太子道西支路。

警方又提醒，附近一帶的停車位將暫時使用，非法停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。