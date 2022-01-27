新西蘭飛廣州客機擋風玻璃疑爆裂急降香港機場　無人受傷

新西蘭航空一架波音787-9夢幻客機(飛機註冊號為ZK-NZH)，在本港時間昨日(26日)下午4時30分，由新西蘭南島的基督城國際機場，啟程前往中國廣州新白雲國際機場。至本港時間今日（27日）凌晨3時許，航機飛至本港以南上空時，機師發現駕駛倉內的擋風玻璃懷疑爆裂，因基於安全理由，機師決定緊急轉降至就近的香港國際機場，並通知機場控制塔安排緊急降落；消防及相關拯救人員到跑道戒備，最終客機於凌晨4時20分安全降落，機上無人受傷。

航機駕駛倉擋風玻璃裂痕意外過往亦發生過數宗，2018年5月，四川航空一架客機從重慶起飛後，在飛往西藏拉薩途中，駕駛艙擋風玻璃突然碎裂，在瞬間失壓的情況下，副機師更一度半身被吸出機外。更甚者，由於駕駛艙失壓，機內氣溫迅速降到零下40多度，在儀器多數失靈之下，機長劉偉健憑着經驗，順利操控飛機，帶乘客安全降落成都雙流機場，連專家都評價為「世界級」備降。

另外，2017年7月，土耳其一架A320空中巴士，從伊斯坦布爾飛往塞浦路斯埃爾詹（Ercan），不料起飛不久即遭遇冰雹，導致擋風玻璃被砸到龜裂，乘客被嚇到呱呱叫，機師決定緊急掉頭迫降，最後在幾乎看不到外界視野的狀況下成功「盲降」，機上127人全部獲救。