管理層對兒童被粗魯對待未盡早介入　黃嘉純：童樂居須大改革

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒而被捕，事件至昨日(26日)已有20人被捕。該會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英已請辭，但仍難息民憤。獨立檢討委員會主席黃嘉純今早(27日)在電台節目認為，就算管理層沒親眼看到虐待發生，都一定看過粗魯行爲，但管理層的判斷不足，又因為擔心前線員工流失率高，所以沒有盡早介入事件。

黃嘉純表示，委員會曾與一名前幼兒護理員傾過，對方表示離開童樂居的原因，是不能接納其他員工教授的照顧手法。黃又指，事件反映機構在系統上出現問題，監督員工、抽查閉路電視及內部投訴等的制度不足，認爲除了要逐步更換所有「童樂居」幼兒工作人員外，亦須進行大改革。

他又說，現時全港都關注「童樂居」的發展，已經成立團隊每日抽查「童樂居」閉路電視，相信現階段足以保護兒童，減低風險，但長遠要改變機構文化，期望新管理層能帶領「童樂居」，改善士氣。他指，機構正展開招聘工作，亦有其他社福機構願意派員協助，相信能夠應付。

兒童事務委員會委員雷張慎佳表示，調查報告雖然大致公正持平，當中提到員工以粗魯方式遏抑兒童的好奇及好動，減低兒童受傷風險，是淡化對兒童的影響及正常化不當行為，又指報告或會令人感覺，機構有行政困難導致事件變成「一手輕一手重」，她形容機構的意識形態及價值觀都有問題，有機會繼續助長不當行為，勞福局須調查，包括局方在事件上的角色，並要研究監察方式。

然而，雷張慎佳認為，現階段決定是否撤銷營運兒童院舍的牌照是言之尚早，事件仍在調查中，不能「一竹篙打死一船人」，將以往業界在幼兒服務上的努力一筆勾銷。

社福界立法會議員狄志遠則形容，事件比想像中惡劣，是層層出現問題，又批評社署的動作及反應慢。他建議為「童樂居」引入外界專業人員協助半年，由有經驗的幼兒工作者，幫助重整架構，亦要引入專業人員加入董事會，加強監督工作，改善機構文化。

狄表示擔心今次事件只是冰山一角，幼兒院舍人手不足是社福界老問題，認為根源在於社福界一筆過撥款制度，令院舍缺乏資金。

社聯業務總監黃健偉認為，管理層請辭是負責任的做法，但他擔心，仍在「童樂居」的幼童，在機構面對巨大震盪時，要如何滿足他們的需要，及重建他們對機構的信心。