捲舊樓詐騙案　大律師蕭震然自行申名冊除名　官排期聆訊處理

捲入串謀舊樓詐騙案的「熊貓大狀」律師義工團召集人、執業大律師蕭震然，今早(27日)自行向高等法院申請在大律師名冊中除名，惟大律師公會反對申請。法官決定另訂日子進行聆訊，初步預計聆訊長約2小時。

蕭震然在庭上沒有透露申請除名的原因，只多番表示希望法庭能夠盡快處理其申請，並提及本案爭議點在於法律議題，而非事實層面，他的論據已在書面陳詞中交代，沒有口頭補充，提議法庭可以以書面形式處理。大律師公會代表亦無提及反對的原因，但表示待申請方提交進一步證據後，會作口頭回應。

警方去年9月瓦解一個犯罪集團，涉嫌利用假冒身份騙取物業後，進行借貸或出售，更涉及詐騙市區重建局。蕭震然涉案被捕。他及後接受傳媒訪問時，承認太太購入的物業是涉案其中一個單位，但他稱完全是從合法渠道購入，依正法律程序完成，否認涉及詐騙，遑論是案中主謀。

資料顯示，蕭震然在澳門出世，香港長大，曾任青年民建聯副主席，現已離開民建聯。蕭於2011年在港執業，為中大法律博士(JD)、中國政法大學中國法法學學士、城大海事法及運輸法法學碩士。現為英國特許仲裁司學會資深會員、香港和解中心和解員。他創辦的「熊貓大狀」律師團，專為反對修訂《逃犯條例》事件中，被人「私了」的受害人提供義務法律援助，包括協助申請暴力傷亡基金，以及商討向施暴者追討責任及賠償。

案件編號：HCMP 2202/2021