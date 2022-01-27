「佔旺女村長」涉獄中非禮囚友　親吻兼摸私處　押2.9轉西九再訊

因2019年8月在機場襲擊《環球時報》記者付國豪、正在服刑的「佔旺女村長」畢慧芬，涉嫌於去年2月於小欖精神病治療中心，2次非禮一名17歲女囚友，涉親吻及觸摸對方私處。案件今早(27日)在屯門裁判法院再提訊，她否認2項猥褻侵犯罪。控方申請案中事主以視像形式作供，鑑於屯門法院未能提供相關安排，暫委裁判官馮念偉將案件押後至2月9日，在西九龍法院再提訊及排期審訊；畢續須還押。

女被告畢慧芬，被控於2021年2月8日至22日期間某日，及於2月23日，在小欖精神病治療中心的日間活動室及浴室猥褻侵犯女子X。畢於前年經審訊後，在區院被裁定2019年8月13至14日在機場一號客運大樓離境大堂參與暴動、非法禁錮及襲擊致造成身體傷害罪成，被判監51個月。

被告今天否認控罪，控方表示將於審訊中傳召3名證人，並為事主申請以視像形式作供，惟屯門法院未有相關器材，裁判官遂將案件審訊轉交到西九龍法院。辯方則透露，除被告以外，或會傳召被告家人作辯方證人，亦會考慮為被告索取心理報告，因被告自稱有向心理醫生求診。

案件編號：TMCC 2188/2021