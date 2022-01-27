逸葵樓禁足　居民稱每日隔着鐵閘等派飯　「真係好似坐緊監」

農曆新年將至，奈何葵涌邨爆疫之勢未緩，邨內逸葵樓、映葵樓及夏葵樓更被圍封禁足至本周六(29日)，令居民人心惶惶，與以往歲晚喜慶洋洋氣氛大相逕庭；附近商場亦人流大減，不少店舖索性暫停營業，出現「十舖九空」情況。有被禁足多日的逸葵樓居民向記者表示，今年的新年願望就是「早日出外，疫情快過，香港人有一個新開始」。

從事自顧校巴司機行業的逸葵樓居民黎先生，是新冠肺炎下接二連三受影響的其中一員。疫情下學校停課，生意已經停擺，但卻禍不單行，由上周五晚(21日)開始更要坐「疫監」，每天過着等人不按時派飯，與電視為伴的日子，「真係好似坐緊監」，但他笑言慶幸「疫監」是在家中，而且有太太陪伴。問及平日如何打發時間，他表示早上一般「耍下太極」或伸展運動，下午就上網看新聞或睇電視劇，晚上食完政府人員送來的飯菜，不久便上床休息。

問及對政府有否不滿，他指最初幾日有許多氣憤，因為「無啦啦俾佢禁足」，見到檢測安排又混亂，大堂又多垃圾，不過去到今日，他指看見情況已有所改善，大堂走廊垃圾已被清走，他與一眾街坊亦明白工作人員的辛勞，希望記者可幫忙轉達感謝。至於新年願望，他笑言以往一定希望是「賺多啲」，但疫情下明白健康是無價，希望「早日出外，疫情快過，香港人有一個新開始」。

此外，香港房屋委員會今日亦於其網上社交平台，張貼了被禁足的街坊於門外張貼的字條，以向一眾葵涌邨的前線人員表達感謝。