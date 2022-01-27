物業代理提供13萬元非法佣金促成交易　獲輕判200小時社服令

1名物業代理公司客戶經理涉嫌向上司提供非法佣金共約13萬港元，以促成3宗物業交易，總成交價達逾6,150萬港元，被廉政公署落案起訴3項向代理人提供利益罪。涉案客戶經理早前認罪，今早(27日)在屯門法院被判處200小時社會服務令。暫委裁判官余振邦判刑時，指一般同類案件均會判監，因案情嚴重，會影響到公司業務及運作規則，但考慮到被告有配合廉署調查，同意屬於特殊情況，故接納感化官建議。

48歲被告顧鎮輝，案發時為美聯物業代理（商業）有限公司高級客戶經理。他早前承認3項向代理人提供利益罪。案情指，於2017年2月底，時任美聯高級營業經理鍾子強指示被告為客戶物色商用物業，客戶最終以共逾6,150萬港元購入3個商用物業。美聯其後就該3項物業成交，向被告及鍾分別支付銷售佣金共約31萬港元及主管佣金共逾16萬港元。被告為了得到鍾的協助，同意把自己獲取的銷售佣金，扣除17%的款項作為稅款後，將餘額分一半給鍾，被告先後向鍾提供3筆賄款，共約13萬港元。

辯方今天求情時，引述被告早前認罪後索取的社會服務令報告，指感化官建議中等時數的社會服務令，辯方又指被告妻子曾患驚恐症及抑鬱症，亦因本案而復發，被告為此深感愧疚，被告有悔意，亦已做盡一切去彌補過錯。辯方形容被告屬特殊情況，希望法庭判處非監禁式形罰。另外，被告時任上司鍾子強早前亦承認2項代理人接受利益罪，被判監4個月。

案件編號：KCCC 3173/2020