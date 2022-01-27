16歲兄長認姦14歲妹成孕　牧師求情「年少無知」　官押2.28判刑

事發時年僅16歲、患ADHD的中三男生趁家人不在，強行與比他小2歲親妹性交，之後一個月內，2人又兩度發生亂倫關係。事隔半年後，胞妹被發現懷孕，需接受墮胎手術。男生早前在高院承認1項強姦及2項亂倫罪，原本排期在今(27日)判刑。辯方進一步求情時，形容本案是徹底的悲劇，被告深感內疚，未來打算與胞妹分開居住，又引述牧師在求情信內容，稱被告年少無知，不認識性倫理而犯案。法官決定再押後至2月28日判刑，期間為被告索取教導所報告，被告續還押。

代號「LHH」的被告現年19歲，案發時他只得16歲，其胞妹Ｘ則為14歲。辯方今在求情陳詞中指，被告患專注力失調及過度活躍症（ADHD），智商低於常人，犯案是受這些因素影響，他已感到後悔。心理報告亦指，被告打算與胞妹分開居住，並願意接受心理治療。報告又提到，其母親對事件感自責，自言若當初讓被告入讀特殊學校，結果或會不同。而被告的重犯機會則為中低等。

案情指，被告、胞妹和他們的母親居於屯門區。2019年6月某日，家裏只有被告和Ｘ，被告走上Ｘ的床，壓住她下身脫去對方下裳強行與Ｘ性交。Ｘ不同意性交且曾嘗試推開被告但不成功。同年7月，被告和Ｘ又兩度在母親不在家時性交，該兩次性交均在Ｘ同意下進行。

上述3次性交中，被告均無使用避孕套。2020年1月，Ｘ告訴母親指她沒有來月經，母親遂帶她到診所求診，證實她已懷孕約5個月。Ｘ在1月底接受終止懷孕手術。在檢驗胎兒基因後，證實被告為胎兒的父親。被告於同年1月17日被捕並保持緘默，此後一直被還押。

案件編號：HCCC 206/2021