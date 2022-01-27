華懋基金被追討1.6億元案　雙方完成結案陳詞　官押後頒書面栽決

商人林義雄向華懋慈善基金追討連本帶利1.6億港元一案，與訟雙方律師今早(27日)作結案陳詞，法官最終押後作書面裁決。基金的律師續質疑林義雄的證供，指林提及商討借款時有他人在場，但大部分均已過身或患重病，根本未能證明該會議的存在；林的律師則指，雖然借款協議無相關單據，但不代表沒有效，強調該些款項並非捐款。

基金的代表律師指，林義雄有經營借貸業務，故應對利息很敏感，但是林於2014年8月向基金發出法定要求償債書「追債」時卻對利息隻字不提，8個月後林正式就本案入稟時始提及利息，但相關利率在本案開審時又與入稟狀不同，故質疑林的證供不可信。律師又指林稱與龔仁心商討借款時，徐展堂等人均在場，但徐已過身，其他人士亦分別過身或患重病不能出庭，根本未能證明其說法。律師又質疑，林稱向基金借出的4,200多萬港元中有部分是從其生意拍檔借來，但又沒有任何相關單據，故認為此說法並不可信，並直指涉案款項根本是捐款並非借貸。

林義雄的律師則稱，林問生意拍檔借款，有時可能經賭場償還，故沒有單據並不出奇，另外，即使基金的財務報表顯示基金曾借貸，但亦非每筆借貸均有單據。對於龔仁心作供時曾表示基金不會以高息借貸，基金的律師引述林義雄證供指，徐展堂向林提及基金將會從內地取得款項用於爭產官司上，因此質疑當時毋須作高息借貸。林的律師回應指，在2009年初龔問林借款時基金確財困且極需資金打官司，而且徐當時稱基金於7月才能從內地取得資金，但官司於5月已開審，故龔仁心找林作高息借貸屬相當合理。林的律師強調該筆款項並非林的捐款而是借貸。

案件編號：HCA 764/2015