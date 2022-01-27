粉嶺檢測中心大排長龍　輪候達8小時　區議員批政府協調不當

粉嶺嘉福邨福安樓早前被納入強制檢測公告，住戶需按時完成5次強制檢測。有當區區議員反映，福安樓人口眾多，惟政府只安排粉嶺和興社區會堂供市民進行檢測，現場亦未見有部門人員如警方及民政人員協調，導致場面混亂，市民輪候時間更高達8小時，苦不堪言，促政府盡快體察民意，增加流動檢測站。

北區區議員温和達今(27日)指，粉嶺和興社區會堂的檢測站連日來都大排長龍，高峰時期多達近千市民排隊輪候檢測。他稱，福安樓人口高達3,000人，當中不乏老人家，導致市民每日平均需輪候至少6小時才可檢測，有長者甚至需要「擔櫈仔」，引來市民鼓譟。部分市民為爭取時間，甚至選擇自費進行檢測，以節省輪候時間。他曾抵現場視察，未見任何工作人員維持秩序，由於輪候時間偏長，場面混亂，甚至出現爭執及打鬧事件。

他稱，曾多次向政府部門要求增加檢測中心及流動檢測站，惟政府行事緩慢，亦未有聆聽民意，直至聯同立法會議員表達訴求，政府方姍姍來遲地增加檢測站。他斥政府做事未夠主動，亦不夠貼地，促政府體察民情。

有輪候檢測男士稱多日檢測需放無薪假，生計大受影響，亦有市民指近千人需人貼人排隊，若自己或其他排隊人士本身已帶有病毒，反而令疫情變得更易傳播。