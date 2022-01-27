鼠禍為患　食環卸膊當等閒　籲街市檔主自律清潔溝渠

食環署滅鼠不力眾所周知，政府近年雖一再增加防治蟲鼠開支，惟本港鼠患問題依舊嚴重，街市檔口附近鼠輩猖獗橫行。署方又再諗到「滅鼠新招」，原來就是叫市民幫手，認真識卸膊。食物環境衞生署今日(27日)提醒，公眾街市及熟食中心檔主除要徹底清潔其攤檔，亦須採取深層清潔及密集式滅鼠行動，每晚街市結束營業後清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，並在深夜時段於街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠。

食環署表示，今年繼續分兩期進行全港滅鼠運動，第一期於本月3日展開，署方人員加強滅鼠工作和巡查目標地點，包括區內街市、市政大廈、小販市場、與食物業處所毗鄰的小巷、區內其他出現鼠患的地點、其鄰近範圍等。

該署亦在目標後巷加強街道潔淨服務，以及清理目標後巷一帶街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾，以保持環境衞生，又加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況，加強執法行動以鞏固目標後巷滅鼠工作的成效。

署方又指，在農曆新年期間，會加派人手巡邏，向違反有關公眾地方潔淨及阻礙條例的人士採取執法行動，包括發出罰款1,500港元的「定額罰款通知書」。