夏葵樓封樓拒外界送工作用電腦　居民狠批房署迫人失業

疫情大爆發的葵涌邨，繼逸葵樓及映葵樓被圍封不准居民進出外，夏葵樓亦於前日(25日)起封樓，被困的居民罵聲四起，不少人更憂慮失去工作。當中有金融從業員原本可以在家工作，卻因「賴以維生」的手提電腦送修後未能在封樓前及時取回，即使封樓後拜託區議員代為領回卻遭房屋署職員刁難，拒絕送上單位，令他為之氣結。地區人士批評房屋署做法官僚及無理，職員態度惡劣擺起官威，剝削居民在家工作機會，變相迫人失業。

「我部電腦依家有病毒會惹晒畀全邨呀？依家係封樓唔係坐監，做咩要剝削我人權同自由！」從事金融業、居於夏葵樓的陳先生，早前因手提電腦故障而送修，豈料遇上住所圍封令他不得外出取回電腦，經幾波折下託朋友取回並交托當區區議員，以為能夠順利送上樓，讓他能夠在圍封下亦能在家工作。

然而現實與理想總有距離，房署職員態度強硬，一口拒絕他的要求，並指除藥物以外其他物品一律禁止，令他為之氣結，批評房署做法官僚及欠缺彈性，他的工作必須使用該手提電腦，如今沒有生財工具，變相剝削他的權利，極憂慮會在年關前失業，「冇咗電腦我點返工，房署係咪出糧畀我？」

夏葵樓因早前驗出至少13宗確診個案後隨即被政府封樓，而陳先生需要推着坐輪椅的年邁母親落樓檢測，他亦憂慮人群聚集變相交叉感染，而政府並無公布確診者的實際樓層及單位，批評資訊極不透明，引起居民恐慌。

「呢個熱線只畀居民用，你唔可以打嚟！」協助陳先生的葵青區議員梁志成說起事件深感憤怒，他曾致電房署設立的熱線查詢事宜，卻遭職員無禮對待並即時「落閘」，批評有人擺起官威恃勢凌人，而房署曾聲言除藥物外其他物品一律不得送上樓，惟不少居民工作的確需要由公司提供電腦或物資才可在家工作，坦言此做法是剝削居民在家工作的機會，變相迫他們失業，房署的做法官僚而無理，即使住院病人亦有權讓家人帶進物資，如今只是圍封樓宇竟視為超級禁區，令人無言及憤怒，促房署檢視相關做法。

東網正就事件向房屋署查詢，正待回覆。