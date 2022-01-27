旺角花墟人山人海　花店老闆指旺丁不旺財

新冠肺炎疫情反覆，港府今年再次宣布取消年宵市場及新春市場，而位於太子道西的旺角花墟則仍然對外開放。東網記者今早(27日)到場視察，有不少花店門外擺滿各式年花，不少市民途經觀賞及購買，同時花店貨物霸佔大片行人路和行車路，附近亦有大量垃圾阻塞街道。有花店負責人表示，花墟人流因取消傳統花市而增加，惟「旺丁不旺財」。另有市民表示，現時疫情嚴峻，擔心染疫風險，故選擇提早代替家人買花。

花店「上生園藝」負責人吳老闆表示，疫情影響經濟，市民購買慾可能比以往少，故在貨品的價格上沒有作出加幅，讓市民買得安心。他指，暫時人均消費約500至600港元，並預料今年營業額跟去年差不多，大概上升10%，亦有信心能夠「清貨」。此外，他慨嘆今年年花來貨價都比以往貴，因疫情持續下，大量直線航班被迫取消，運輸成本上升，故今年都不敢入太多貨。

另外一間花店「興起鮮花市場」負責人林老闆表示，花墟人流的確多了，惟大多數市民都只是賞花，直言「旺丁不旺財」。他又補充，已吸取去年的經驗，今年返貨數量估計能夠控制好一點，並期望生意額最終能上升。

市民梁太表示，共花費了500多港元，購入了「大丁」、百合花等，又指以往亦有逛花墟的習慣，今年氣氛跟去年差不多，加上今年花墟一帶實施封路，她表示空間比以往更寬敞，行得更舒服。她續補充，花墟一向都是人流聚集之地，因擔心人多而增加傳播風險，故提早前來購買年花。

市民蔡小姐表示本身居住於西營盤，因傳統花市取消，特意遠赴而來。同時，她考慮到家中有老人家及染疫風險，故選擇代替家人及其他親戚前來花墟購買年花，並預計消費約3,000至4,000港元，停留花墟時間不會太長，選購完便離開。

此外，為應對大批市民前往花墟選購年花，警方於今早8時起實施交通管制，期間花墟道、園藝街、園圃街及太子道西支路封路；洗衣街與花墟道交界的花墟唯一車輛入口，亦有警員駐守，除了緊急車輛及獲准許車輛外，其他車輛不得駛入。