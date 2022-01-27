本港去年整體罪案64428宗　按年增1.9%　詐騙案增逾3600宗

(左起)劉賜蕙、蕭澤頤、郭蔭庶及袁旭健出席記者會。(黃仲民攝)

警方今日(27日)回顧2021年本港治安情況及警務工作，警務處處長蕭澤頤、副處長（管理）郭蔭庶、副處長（國家安全）劉賜蕙及副處長（行動）袁旭健出席。警方去年錄得的整體罪案總數有64,428宗，較2020年的63,232宗，增加1,196宗，上升1.9%。其中暴力罪案則有9,587宗，較2020年的9,391上升2.1%。去年整體罪案破案率錄得輕微上升，由38.5%升至37.8%，增加0.7%。整體罪案上升1,196宗，主要是由於詐騙案增加了逾3,600宗。

虐兒案大升6成，多涉及身體虐待案件，蕭強調，保護兒童不單是警方的責任，更是社會各持份者責任。至於童樂居案件調查仍繼續，現增5人至26名警員翻查大量天眼片段。警方又舉辦同行童心活動，提升保護兒童意識。

嚴重毒品罪行有1,570宗，較前年1,149宗，上升36.6%。受疫情影響，不法集團走私特大量毒品入境，警方破歷年來最大宗K仔及可卡因案。

至於執行《港區國安法》方面，國安處已拘逾160人，逾百人被檢控。

在犯罪被捕中人數方面，青年罪犯（16至20歲）較前年大輻下降31.1%、旅客（內地）亦下跌36%，惟內地非法入境者暴漲115.9%。

搜獲的毒品方面，各類型毒品皆大增，當中忘我類毒品更較前年上升950.3%，近10倍，K仔及可卡因亦分別上升近6倍及近1.3倍。

對於2022年工作重點，警方會聚焦防罪滅罪工作，警民一同全城防罪；加強社區聯繫，主動向市民交代警政工作；一直關注動物議題，相關案件破案率由前年28%升至去年56%；加強情報搜集，確保將舉辦的特首選舉順利舉行。