蕭澤頤不評論出席「洪門宴」　為加重抗疫人員工作致歉

警務處處長蕭澤頤今日(27日)出席記者會，被問到早前出席選委洪為民於灣仔逾百人生日派對，而需要到竹篙灣隔離檢疫。他強調由於政府仍在調查事件，他不便作出評論當日出席場合的細節，但為自己的行為加重相關工作人員的工作壓力再次致歉，他指會「經一事長一智」，承諾他與同袍日後在疫情嚴峻時期，會避免出席不必要的社交活動。

問及警方拘捕立場新聞負責人後，多間傳媒停運，蕭指出相關傳媒結束是自己的選擇，強調每日香港報章都有批評政府的報道，並沒有問題，反問「是不是他們自己心虛呢」。他又強調，警方執行國安法不是針對某些行業，而是針對相關人士犯過甚麼罪。對於將來會否對個別傳媒機構執法，他不便透露，但指該些犯法人士「自己心中有數」。

被問到香港是否仍存在本土恐怖主義殘餘勢力，蕭表示，《港區國安法》立法後社會回復平靜，但強調不能掉以輕心，去年涉爆炸品及真槍案已逾20宗，又發生狐狼式襲擊，故警方會保持警覺，做好情報搜集，防範恐怖襲擊，凡是大型行動會進行高姿態巡邏。他呼籲市民「見疑即報」，並做好「閃、避、求」，見到可疑物品報案及逃至安全地方。

對於購置國產新小型水炮車，他指雖現時社會平靜，但強調警方要居安思危，做足準備，故添置相關裝備。

就有警務人員不幸殉職，蕭強調，警方會不時作出檢討，如行動策略、訓練、裝備等，保障同袍安全。

抗疫方面，他指警方一直站在最前線，逾40名現役人員借調追蹤確診者行蹤，另有人員協助封區、執行防疫規例等，退疫警員亦願意幫忙進行抗疫工作。